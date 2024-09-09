أول دعوى قضائية ضد غرفة تجارة دمشق

في خطوة غير مسبوقة، قدم أحد المرشحين لانتخابات غرفة تجارة دمشق دعوى قضائية ضد الغرفة، بسبب ما وصفه بالمعاملة المزاجية في قبول طلبات الترشيح.

ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها موقع “صاحبة الجلالة”، فإن المرشح والإعلامي أنس مدني قد تقدم بطلب ترشح لغرفة تجارة دمشق، لكن الغرفة رفضت طلبه. وعلى إثر ذلك، قام مدني بتقديم اعتراض على قرار الرفض.

وفي تصريح هاتفي لموقع “صاحبة الجلالة”، أوضح المرشح أنس مدني أن سبب رفض الغرفة لطلبه يعود إلى عدم تسجيل أحد العاملين لديه في عام 2021، رغم أنه قام بتسديد الرسوم المستحقة للأعوام 2020 و2021، ما يجعله مؤهلاً للترشح للانتخابات القادمة.

نتيجة لذلك، قرر رفع دعوى قضائية، مشيرًا إلى أن لا يوجد سبب واضح لرفض ترشحه، وأنه ينتظر قرار القضاء في هذا الشأن.

وأكد مدني أن هناك جهات خارج الغرفة تؤثر في العملية الانتخابية، متسائلاً عن هوية هذه الجهات.



صاحبة الجلالة