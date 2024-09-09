الاتحاد الأوروبي يعين السياسي الألماني مايكل أونماخت قائماً بأعماله لدى سورية

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تعيين السياسي الألماني، مايكل أونماخت، بصفته قائماً بالأعمال الجديد للاتحاد الأوروبي لدى سورية.

وقال حساب بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سورية عبر منصة “إكس”، إن أونماخت “أعرب عن حرصه على قيادة جهود الاتحاد الأوروبي في سورية، والتواصل مع الشركاء لدفع الحل السياسي للأزمة السورية، ودعم أنشطة الاتحاد الأوروبي في مختلف القطاعات”.

وفي كلمته التي نشرها موقع بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سورية، أعرب أونماخت عن تشرفه في شغل منصب القائم بالأعمال الجديد للبعثة الأوروبية إلى سورية، مؤكداً أنه “يسعدني أن أتولى هذا الدور في مثل هذا الوقت المحوري”.

وقال أونماخت إن “علاقتي بالشرق الأوسط تعمقت على مر السنين، ونشأت هذه العلاقة لأول مرة أثناء دراستي للغة العربية وآدابها في معهد تعليم اللغة العربية للأجانب في دمشق، وبعد ذلك واصلت مساعيي الأكاديمية في العلوم الإسلامية والتاريخ الحديث، الأمر الذي عمّق تقديري للتاريخ الغني والثقافات النابضة بالحياة في المنطقة”.

وأشار الدبلوماسي الأوروبي أنه “بفضل خبرني الممتدة لعقدين من الزمن في الخدمة الدبلوماسية، بما في ذلك مهام في طرابلس والرياض وبيروت ورام الله، أعتقد أنني أحمل معي ثروة من الخبرة في تعزيز علاقات التعاون القوية”، معرباً عن “تطلعه إلى العمل الوثيق مع الشركاء لتعزيز الحل السياسي للأزمة السورية، ودعم أنشطة الاتحاد الأوروبي في مختلف القطاعات”.

من هو مايكل أونماخت؟

عمل مايكل أونماخت، 54 عاماً، في السلك الدبلوماسي الألماني منذ العام 1998، وشغل عدداً من المناصب الدبلوماسي في عدة دول عربية، من بينها فلسطين ولبنان وفرنسا والمملكة العربية السعودية وليبيا، التي أعلن في 17 تموز الماضي انتهاء مهمته الدبلوماسية فيها.

وبين عامي 2010 و2013، شغل أونماخت منصب نائب الأمين العام للتعاون الفرنسي الألماني، ومستشاراً لوزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، ونائباً لرئيس البعثة في وزارة الخارجية في باريس.

وبين عامي 2009 و2010، عمل أونماخت في منصب نائب رئيس البعثة الأوروبية في بيروت، بعد أن كان مستشاراً للشؤون السياسية في وزارة الخارجية الألمانية، بين عامي 2006 و2009.

وبين عامي 2000 و2003، شغل أونماخت منصب رئيس دائرة الشؤون الصحفية والثقافية، ومستشاراً في الشؤون السياسية في مكتب البعثة الألمانية لدى السلطة الفلسطينية في رام الله.

يشار إلى أن القائم السابق بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سورية، الدبلوماسي الروماني، دان ستوينسكو، أنهى مهامه بعد تكليفه بمنصب سفير فوق العادة ومفوّض لرومانيا لدى جمهورية باكستان.

وكالات