 زوج يطلق النار على زوجته المهندسة وابنه طالب الطب

أقدم رجل يُدعى (ج.ج) في منطقة دوير الشيخ سعد بمدينة طرطوس على إطلاق النار على زوجته (ن.و) وابنه (س.ج) قبل أن يحاول الانتحار بإطلاق النار على نفسه.

تم نقل جميع المصابين إلى مشفى الباسل لتلقي العلاج.

وفقًا لمصادر محلية تحدثت لموقع “صاحبة الجلالة”، فإن الرجل يبلغ من العمر حوالي 50 عامًا، وزوجته مهندسة تبلغ 47 عامًا، أما الابن فهو طالب في كلية الطب البشري ويبلغ 20 عامًا.

وأضافت المصادر أن الأب أصيب بطلقة في رأسه وحالته مستقرة في العناية المركزة، في حين أصيبت زوجته بطلقات في الرأس ومناطق أخرى، بينما كانت إصابة الابن طفيفة في اليد وحالته مستقرة أيضًا.

وأشارت المصادر إلى أن العائلة كانت معروفة بالنجاح والاستقرار، ولكن الجريمة وقعت نتيجة خلاف عائلي.

وفي تصريح خاص من مديرية الطب الشرعي بطرطوس لموقع “صاحبة الجلالة”، أكدت المصادر أن الحادثة لا تزال قيد التحقيق.

كما نفت الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وفاة الزوجة، موضحة أنها لا تزال على قيد الحياة في حالة حرجة وتحتاج إلى الدعاء، وأن بقية أفراد العائلة في حالة مستقرة.

صاحبة الجلالة