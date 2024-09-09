القوات الروسية تقضي على نحو 240 مسلحاً أوكرانياً في كورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها كبدت قوات نظام كييف خسائر فادحة خلال العمليات في مقاطعة كورسك بلغت نحو 240 مسلحاً و13 مركبة مدرعة منها دبابتان، و11 مركبة قتالية مدرعة، فضلاً عن مدفعية ومحطة للحرب الإلكترونية، و10 مركبات.

وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم بأن الجيش الروسي استهدف تجمعات الأفراد والمعدات القتالية التابعة للقوات الأوكرانية في 14 بلدة في المقاطعة، كما تصدت بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية لثلاث هجمات لقوات نظام كييف في بلدات ميخايلوفكا وتشيركاسكايا وكونوبيلكا وأوكتيابر، كما تم إحباط محاولات لشن هجمات في بلدات مالايا لوكنيا وكورينيفو وكريميانو ومارتينوفكا.

وتستمر عمليات الاستطلاع والبحث لتحديد وتدمير مجموعات التخريب المعادية في الغابات، التي كانت تحاول التوغل في عمق الأراضي الروسية.

وفي المجمل خلال المعارك باتجاه كورسك، خسرت قوات نظام كييف أكثر من 11400 عسكري، و89 دبابة و42 عربة قتال مشاة، و74 ناقلة جند مدرعة و635

مركبة قتالية مدرعة و371 مركبة و85 قطعة مدفعية و24 قاذفة صواريخ متعددة الإطلاق و22 محطة حرب إلكترونية و7 رادارات.

