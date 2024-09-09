13 ألف سعر كيلو الخيار.. مسؤول في سوق هال حماة يتوقع انخفاضه خلال أسبوعين

شهدت مؤخراً أسواق خضار حماة ارتفاعات كبيرة في أسعار مادة الخيار، حيث وصل سعر الكيلو غرام منه لدى باعة المفرق إلى 13 ألف ليرة سورية.

رئيس لجنة تجار سوق الهال في حماة غالب عدي أكد لـ”أثر” ارتفاع سعر الخيـار حتى في حال بيعه بالجملة في الأيام القليلة الماضية، مبرراً ذلك بقلة الكميات الواردة إلى سوق الهال للخضار وانتهاء الموسم، والاعتماد على كميات تصل من حلب، منوهاً أن هناك موسم آخر للخيار بعد نحو أسبوعين ويمكن بعدها أن تشهد الأسواق انخفاضات في أسعاره بحسب العرض والطلب.

ولفت عدي إلى أن سعر كيلو غرام الخـيار في سوق الهال يتراوح بين 7500 و10 آلاف ليرة سورية، معتبراً أن الموسم القادم للخيار بعد أسبوعين يسمى الخيار التشريني، شارحاً أنه يدخل السوق من مناطق ريف حماة كـ (حلفايا وديمو وغيرها)، إضافة إلى خـيار يصل من محافظة طرطوس (بلاستيكي أو خيار بذرة) وهو سيخضع بلا شك للمنافسة السعرية بينه وبين الخيـار البلدي، وإن كان الطلب ليس كبيراً، لرغبة أهالي حماة عموماً بالخيار البلدي.

يذكر أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة سعّرت الكيلو غرام من الخيـار لبائعي المفرق، بنشرتها رقم 68 تاريخ 4-9-2024 بين 8800 – 10400 ل. س للصنف الأول، مبينة في نشرتها أن الأسعار ستبقى كما هي حتى صدور نشرة أخرى.

وبشكل عام تسجل أسعار الخـيار ارتفاعاً في عموم سوريا، ففي دمشق يتراوح سعره بين 11 – 13 ألف، وفي حلب بين 8 – 10 آلاف ل.س وفي اللاذقية بين 10 – 12 ألف.

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