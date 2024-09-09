الكويت تجرد 9 أشخاص من جنسيتهم

أعلنت الكويت يوم السبت عن سحب الجنسية من 9 أفراد بسبب انتهاكهم لقانون الجنسية، وذلك بموجب مراسيم صدرت حديثاً.

وفقًا لصحيفة القبس الكويتية، شملت أسباب سحب الجنسية حالات تتعلق بمنحها بطريقة غير قانونية أو بناءً على معلومات كاذبة، أو بسبب إدانات بجرائم تمس الشرف والأمانة خلال الـ15 عامًا الماضية.

من بين الذين شملهم القرار، هناك امرأة سحبت جنسيتها استنادًا إلى المادة 13 من قانون الجنسية، التي تقضي بسحب الجنسية من أي شخص يُدان بجرائم تمس الشرف والأمانة خلال فترة خمس عشرة سنة من حصوله على الجنسية الكويتية.

في سياق متصل، أعلنت السلطات الكويتية عن تعديل أوضاع أكثر من 10 آلاف شخص من فئة البدون، الذين يُطلق عليهم المقيمون بصورة غير قانونية. وأفاد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بأنه قام بتعديل أوضاع 10,256 شخصًا من هذه الفئة إلى جنسياتهم الأصلية منذ عام 2011 وحتى نهاية أغسطس 2024.

من بين هؤلاء، حصل 6,054 شخصًا على الجنسية السعودية، و1,188 شخصًا على الجنسية العراقية، و868 شخصًا على الجنسية السورية، و131 شخصًا على الجنسية الإيرانية، و53 شخصًا على الجنسية الأردنية، في حين تم تعديل أوضاع 1,962 شخصًا إلى جنسيات أخرى.

وأكد الجهاز أن هذه الإحصاءات تشمل الأفراد الذين لديهم وثائق تؤكد جنسية الأب أو الجد أو الشخص نفسه، ولا تشمل الحالات التي يرتبط فيها الأفراد بأقارب آخرين يحملون جنسيات مختلفة.

روسيا اليوم