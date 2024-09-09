تاجر يشتكي : حركة التجارة متعثرة!

أكد محمد العقاد، عضو لجنة تجار سوق الهال بدمشق، أن نشاط البيع والشراء في سوق الهال يشهد تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الحالية، حيث يعتبر أقل من المعتاد، مرجعاً ذلك إلى تزامن هذه الفترة مع بداية العام الدراسي.

أما فيما يتعلق بحركة التصدير، فقد وصف العقاد الوضع بأنه “سيئ”، موضحاً أن البرادات السورية ما زالت تواجه عرقلة في معبر جابر الحدودي بين سورية والأردن، دون وجود حلول حتى الآن، مشيراً إلى أن هذه العرقلة مستمرة منذ حوالي شهرين.

وأضاف العقاد أن عدد البرادات المحملة بالخضار والفواكه المتجهة نحو دول الخليج والعراق لا يتجاوز الـ10 برادات، وتتمثل البضائع المصدرة حالياً في البندورة والفواكه الموسمية، التي تصدر إلى السعودية، البحرين، الكويت، الإمارات، قطر، سلطنة عُمان، والعراق.

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