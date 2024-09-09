اختـطاف مواطن عراقي في سوريا

أصدرت وزارة الخارجية العراقية بياناً أكدت فيه أنها تتابع عن كثب قضية اختطاف مواطن عراقي من البصرة في مدينة حمص السورية، والتي حدثت في شهر أغسطس الماضي.

وأوضح البيان: “وزارة الخارجية العراقية تتابع بجدية قضية اختطاف أحد المواطنين من محافظة البصرة في قرية البياضية بمدينة حمص بتاريخ 24 أغسطس 2024.”

وأشار البيان إلى أن “سفارتنا في دمشق، من خلال القائم بالأعمال، تجري اتصالات مكثفة مع الجهات الأمنية العليا في سوريا لضمان إطلاق سراح المختطف بأسرع وقت ممكن.”

وأضافت الوزارة أن “السلطات السورية المختصة قد اعتقلت عدداً من الأشخاص المتورطين في حادثة الاختطاف، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة للوصول إلى المواطن العراقي وضمان سلامته.”

وأعربت وزارة الخارجية العراقية عن تقديرها للتعاون المستمر من قبل السلطات السورية، مؤكدة “التزامها بمتابعة هذه القضية حتى يتم تأمين إطلاق سراح المواطن العراقي وإعادته إلى وطنه سالمًا.”

ودعت الوزارة جميع العراقيين المقيمين أو الزائرين إلى التواصل مع السفارة العراقية في دمشق وعدم التوجه إلى المناطق غير الآمنة في سوريا، حفاظاً على سلامتهم.

روسيا اليوم