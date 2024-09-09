5شهداء وإصابة 19 آخرين جراء عدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى

استشهد 5 مدنيين وإصابة 19 آخرين بجروح جراء العدوان الإسرائيلي بالصواريخ الذي استهدف عدداً من المواقع في محيط مدينة مصياف بريف حماة.

وقال مصدر عسكري: حوالي الساعة 23:20 من مساء يوم الأحد 8-9-2024 شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال غرب لبنان مستهدفاً عدداً من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وقال مدير المشفى الوطني في مصياف الدكتور فيصل حيدر إن العدوان الإسرائيلي أدى إلى استشهاد 5 مدنيين وإصابة 19 آخرين بجروح بعضهم بحالة حرجة.

كما تسبب العدوان الإسرائيلي بأضرار على طريق عام مصياف وادي العيون واندلاع حريق في منطقة حير عباس تعمل فرق الإطفاء للسيطرة عليه.

وزار محافظ حماة معن عبود المصابين في مشفى مصياف الوطني واطمئن على صحتهم ووجه باستنفار الكوادر والطواقم الإسعافية والطبية والتمريضية لتقديم الخدمات لهم.