الجزائر.. انتخاب الرئيس تبون لولاية جديدة حسب النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون لولاية جديدة حسب النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي جرت أمس بحصوله على نسبة 94.65 بالمئة من أصوات الناخبين.

وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الدكتور محمد شرفي في مؤتمر صحفي اليوم: “إن عدد الأصوات المعبر عنها بلغت 5630196 صوتاً حصل منها عبد المجيد تبون على 5329253 صوتاً، بنسبة 94.65 بالمئة، فيما حصل عبد العالي حساني شريف على 178797 صوتاً، بنسبة 3.17 بالمئة، ويوسف أوشيش على 122146 صوتاً، بنسبة 2.16 بالمئة”.



وأشار شرفي إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 48.03 بالمئة، مبيناً أن اللجنة حرصت على توفير الظروف المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن إرادة الناخبين الجزائريين.