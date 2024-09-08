قتلت صديقتها وأخفتها في برميل بلاستيك

شهدت مدينة حلب جريمة مروعة حيث أقدمت سيدة في الأربعينات من عمرها على استدراج صديقتها إلى منزلها وقتلها بمساعدة ولديها، بهدف سرقة مصاغها الذهبي.

بعد ارتكاب الجريمة، أخفت الجثة داخل برميل بلاستيكي وغمرته بالرمل لإخفاء الرائحة.

تفاصيل الحادثة بدأت ببلاغ قدمه مواطن إلى قسم شرطة باب النصر في حلب عن اختفاء شقيقته المدعوة “إقبال”، البالغة من العمر 38 عاماً.

وبعد التحقيقات وجمع المعلومات، تركزت الشكوك حول صديقتها “إيمان”، حيث تبين أنها آخر من زارتها قبل اختفائها.

بعد البحث، اكتشفت الشرطة أن المتهمة فرت إلى مدينة اللاذقية، وأغلقت منزلها بجنزير حديدي.

بموجب أمر قضائي، تم تفتيش المنزل، حيث عُثر على جثة الضحية مخبأة داخل برميل بلاستيكي.

وتم إعداد كمين للمتهمة التي تم استدراجها إلى مدينة حلب والقبض عليها.

اعترفت خلال التحقيق بأنها خططت مسبقاً لقتل صديقتها وسرقة مصاغها الذهبي.

وأوضحت أنها قامت بخنق الضحية بمساعدة ولديها، حيث أجبروهما على وضع الجثة في أكياس خيش ونايلون ثم إخفائها في برميل.

كما تم القبض على ولديها المتورطين في الجريمة.

أعلنت وزارة الداخلية أنه تم استعادة جزء من المصاغ الذهبي المسروق، إضافة إلى مبلغ مالي بلغ 13 مليوناً و160 ألف ليرة سورية.

واتخذت الشرطة كافة الإجراءات القانونية، وسيتم إحالة المتهمين إلى القضاء.



إرم نيوز