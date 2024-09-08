اليوم يبدأ التقدم إلى المفاضلة الجامعية

يبدأ اليوم الأحد التسجيل على المفاضلة الجامعية في مختلف المراكز المنتشرة بالجامعات والمقدر عددها بـ80 مركزاً، بعد تأمينها بكل متطلبات عملية قبول طلبات الطلاب والطالبات الناجحين بالثانوية، علماً أن التسجيل مستمر حتى 26 الشهر الجاري.

وأكدت مديرة شؤون الطلاب في وزارة التعليم العالي نور حبوب أن التسجيل يبدأ اعتباراً من العاشرة صباحاً وحتى نهاية الدوام الرسمي وعلى مدار الساعة بالنسبة للطلبة المتقدمين عن بعد، مع تخصيص مراكز للدعم والإرشاد لتوجيه الطلاب بمختلف التعليمات حول آلية التقدم للمفاضلة.

وأوضحت حبوب أن التقدم للمفاضلة عن بعد فقط للطلبة السوريين، أما بقية الطلاب «فلسطيني سوري – عرب أجانب – سوري غير مقيم- ذوو شهداء- هيئة تدريسية – ذوو احتياجات خاص» فعليهم مراجعة المراكز المختصة للتقدم للمفاضلة، على أن يتم تسليم الوثيقة المطلوبة من الطالب الفلسطيني السوري ومن ثم يتقدم عن بعد ويثبت وضعه.

وحسب مديرة شؤون الطلاب، يمكن للطالب تعديل الرغبات أكثر من مرة خلال فترة المفاضلة، كما أنه يسمح للطالب إجراء أي تعديل إلكتروني عن بعد فيما يخص بطاقة المفاضلة.

وأضافت: هناك أيقونة مهمة بعنوان «تثبيت البطاقة» يجب عدم الضغط عليها إلا بعد التأكد من كل الرغبات المطلوبة، مع السماح بإجراء تعديل على بطاقة المفاضلة بعد مراجعة المركز المختص للحصول على بطاقة مفاضلة جديدة يمكن إجراء أي تعديل عليها قبل إجراء عملية تثبيت البطاقة بشكل نهائي.

كما دعت حبوب إلى التريث في تسجيل الرغبات، والتقدم لكل المفاضلات «عامة – منح جامعات خاصة – سنة تحضيرية عام ومواز- الكليات الطبية للجامعات الخاصة» ضمن بطاقة مفاضلة واحدة.

ونصحت حبوب الطلاب بالتقدم إلى المفاضلة بشكل إلكتروني من منازلهم لتلافي أي استغلال من بعض المكتبات لقاء تسجيل الطلاب بالمفاضلة وتقديم كل المعلومات المطلوبة من الطالب، معتبرة أن الوزارة غير مسؤولة عن هذا الموضوع على الإطلاق.

ونوهت مديرة شؤون الطلاب إلى إعداد فيديو من الاتحاد الوطني لطلبة سورية يوضح إجراءات التقدم للمفاضلة عن بعد وآلية تسجيل الرغبات وتثبيتها ثم تسديد الرسوم من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، كما من المقرر عقد لقاءات حوارية مع عمداء الكليات في الجامعات وفق البرامج المحددة لتوضيح كل التفاصيل المتعلقة بالاختصاصات والإجابة عن استفسارات الزملاء الطلبة الحاضرين.

في السياق، يقيم اتحاد الطلبة مبادرة «عينك ع اختصاصك» التي تستهدف كل طالب اجتاز المرحلة الثانوية لتعريفه بالاختصاصات الجامعية التي تتناسب مع رغباته وميوله والدرجات الحاصل عليها ليتابع تحصيله العلمي فيه، وكذلك تعريف الطلاب بالفروقات بين الاختصاصات وطبيعة المناهج الدراسية فيها وبالمساحات الإبداعية التي تتطلبها وفرص عمل خريجيها في القطاعات المختلفة سواء في العام أو الخاص، على أن يتم خلال المبادرة تقديم الإرشادات للطلاب من طلاب الدراسات العليا والإجابة عن استفساراتهم بخصوص المفاضلة وآلية التسجيل وإجراءات التقدم لها، كما أن المبادرة ستتضمن لقاءات حوارية بين عمداء الكليات والطلبة ولقاءات بين طلاب الدراسات العليا والطلبة الزائرين، إضافة إلى عرض صور وفيديوهات عن الجامعات والكليات.

يشار إلى أنه متاح للطالب 120 رغبة للفرع العلمي بين 35 رغبة عام، و25 رغبة مواز، و20 رغبة منح جامعات خاصة، و40 رغبة جامعات خاصة «كليات طبية»، و25 رغبة للفرع الأدبي

الوطن