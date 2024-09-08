نجت من الإعدام قبل تنفيذ الحكم بساعة

نجت مواطنة كويتية من تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحقها، بعد تقدم ذويها بطلب مفاجئ.

وكشف مصدر قضائي أنه تقرّر تأجيل تنفيذ الحكم بإعدام المواطنة المتهمة بقتل صديقتها، بعد أن تقدمت والدة المجني عليها (القتيلة) بالتنازل عن “حق الدم”، بعد قبولها ديّة مالية.

وأضاف أنه تقرّر تأجيل تنفيذ الحكم بإعدام المواطنة، وذلك بناء على طلب فريق دفاعها أجلا، للحصول على تنازل من أولياء الدم، ولاستكمال الإجراءات.

وتقدّر قيمة الديّة المالية المقدمة من أهل المتهمة، بمليون دينار كويتي.

وبناء على هذا التطور المثير في القضية، فقد أنقذت المواطنة الكويتية من الإعدام قبل ساعة من تنفيذ الحكم بحقها، وفق مصادر لصحيفة “القبس” الكويتية.

ورغم ذلك، أكد دفاع أهل المجني عليها، المحامي حسن الحوتري، في تصريحات لـ”القبس”، أنه سيتوجه الى مكتب النائب العام لمعرفة سبب وقف تنفيذ الإعدام بحق المتهمة، مشددا أن موكليه، وهم 3 أبناء للمجني عليها لم يتنازلوا جميعهم عن “حق الدم”، وأن “التنازل بحسب القانون يجب ان يشمل جميع الورثة، بحسب نص القانون”، وفق قوله.

وتعود وقائع جريمة القتل التي أدينت فيها المواطنة الكويتية المحكومة بالإعدام، إلى عام 2016، عندما اعترفت خلال تحقيقات النيابة العامة معها “بأنها قامت بقتل المجني عليها مع سبق الإصرار والترصد”.

وفي يوم تنفيذ الجريمة، ذهبت المتهمة إلى منزل صديقتها، وتناولت الإفطار معها، ثم انتهزت دخول الخادمة الفلبينية إلى غرفة أخرى، وطعنت المجني عليها بسكين حتى الموت.

وكانت الموطنة الكويتية من بين 6 حكم عليهم بالإعدام، أمس الخميس، في الكويت، لارتكابهم جرائم قتل، وهم مواطنان، وإيرانيان وباكستاني الجنسية.