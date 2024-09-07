السوريون ناموا على أخبار النيزك واستفاقوا على خبر زلزال

نام السوريون ليلة الجمعة – السبت على أخبار النيزك وتحليلاتها، ليستفيقوا صباح السبت على هزة أرضية بقدر 5 درجات شعر بها سكان محافظات شمال غرب البلاد.

وشوهد النيزك في سماء سوريا، مساء الجمعة، منتجاً وميضاً قوياً، كاللون الذي مايزال يثير رعب عدد كبير من السوريين، كونهم رأوه بالتزامن مع الزلزال المدمر فجر 6 شباط 2023.

واستيقظ السوريون صباح السبت على هزة أرضية بقدر 5.1 درجة عند الساعة 9:31 على بعد 28 كم جنوب غرب مدينة بازارسيك التركية، وشمال شرق عفرين في ريف حلب بـ88 كم، بحسب بيانات المركز الوطني للزلازل.

السوريون الذين شهدوا الفيضانات وعاشوا التنانين البحرية بعز آب الماضي ويعيشون رعب الهزات الأرضية بين وقت وآخر، لم يسبق لهم أن رأوا وميض نيزك من قبل، لكنهم كانوا يرتقبونه وفق كثير من التدوينات التي كانت تتساءل “مطول النيزك؟”.

وتصدّرت الكوارث الطبيعية التي يعاصرها السوريون أحاديثهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، السبت، متساءلين “ماهو التالي؟”، لتعلّق لينا “براكين أم عودة للديناصورات؟”.