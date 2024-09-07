التحقيق مع أستاذ جامعي في الأزهر أفتى بجواز سرقة الكهرباء والمياه

أحالت جامعة الأزهر في مصر، أستاذ بالجامعة للتحقيق، بعدما أصدر فتوى أباح فيها سرقة الكهرباء والمياه والغاز.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن جامعة الأزهر قررت إحالة الدكتور إمام رمضان إمام، الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر بالقاهرة، إلى التحقيق “عما بدر منه من فتوى شاذة تتضمن مخالفات فقهية وتعارض مع تعاليم الدين الحنيف”.



وأفتى الأستاذ بالأزهر عبر فيديو له على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، بجواز سرقة المياه والكهرباء والغاز، مستشهداً بقول الله تعالى “ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل”.



يذكر أن الدكتور إمام رمضان أثار الجدل في مصر قبل 5 سنوات وتعرض للتحقيق والإيقاف وقتها، بعدما أجبر طالبين بجامعة الأزهر على خلع سرواليهما أمام زملائهما الطلاب في المحاضرة بحجة التعلم، وهددهما برسوبهما لو لم ينفذا تعليماته.