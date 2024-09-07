07-09-2024
تدمير مستمر لخطوط إمداد الجيش الأوكراني باتجاه كورسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تفاصيل العمليات العسكرية خلال الساعات الـ 24 الأخيرة على محور كورسك جنوب روسيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن قواتها تصدت لهجومين أوكرانيين على محور كورسك، والطيران العملياتي والتكتيكي الروسي استهدف 10 ألوية أوكرانية في مقاطعة سومي شمال شرقي أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الدفاع الروسية إن خسائر قوات كييف على محور كورسك تجاوزت 280 عسكريًا خلال الساعات الـ24 الماضية.وأضافت: “ارتفاع حصيلة خسائر كييف منذ بداية العدوان على مقاطعة كورسك إلى 10700 عسكري و84 دبابة”.
المصدر : الدفاع الروسية
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