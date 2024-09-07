ميدفيديف: الولايات المتحدة ستنهار بحرب أهلية لا مفر منها

رجح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديميتري ميدفيديف، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستدخل حرباً أهلية وستنهار على إثرها.

وقال الرئيس السابق لروسيا الاتحادية إن “العقوبات على روسيا ستستمر حتى انهيار الولايات المتحدة من خلال حرب أهلية جديدة لا مفر منها”.

وبخصوص الانتخابات الرئاسية الأمريكية وإمكانية وصول المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس إلى الحكم، قال ميدفيديف: “لا نتوقع أي مفاجآت من هاريس فهي عديمة الخبرة ونعتقد أن ترامب لن يعارض الخط الأمريكي المناهض لروسيا”.



المصدر : وكالات