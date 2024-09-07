الجيش الروسي يحرر بلدة جديدة ويقتل 2000 جندي أوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على نحو 2000 جندي أوكراني على عدة محاور ضمن العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، إضافة إلى تحرير بلدة جديدة في جمهورية دونيتسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: “قوات المركز الروسية حررت بلدة كالينوفو في جمهورية دونيستك الشعبية”.

وأضافت: “القوات الروسية استهدفا ورش إنتاج مكونات صواريخ غروم-2 التكتيكية العملياتية ومسيرات باليانيتسا، ومستودعات الصواريخ الأجنبية، بالإضافة إلى البنية التحتية لمطار عسكري تابع لقوات كييف”.

وأكدت إسقاط 30 طائرة مسيرة أوكرانية واعتراض 4 صواريخ من طراز “هيمارس” و3 قنابل “هامر”.وأشارت إلى أن خسائر القوات الأوكرانية خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغت 1,965 عسكرياً على كافة محاور العملية العسكرية الخاصة.

المصدر : وزارة الدفاع الروسية