في حماة : نشوب حريق بثلاث شقق في بناء واحد 

أخمد فوج إطفاء حماة ثلاثة حرائق في مبنى واحد بحي جنوب الملعب بمدينة حماة واقتصرت الأضرار على الماديات.

وبيَّن رئيس الفوج العميد ثائر الحسن أن غرفة عمليات الفوج تلقت إبلاغاً عن نشوب ثلاثة حرائق في مبنى واحد وعلى الفور توجهت ثلاث نجدات إلى مكان الواقعة وتعاملت مع النيران وأخمدت الحرائق التي اقتصرت على الأضرار المادية البسيطة.

وأوضح أن سبب اندلاع الحرائق وضع مازوت تدفئة في الشرفة وعدد من الأجهزة الكهربائية متصلة بالكهرباء ما أدى الى احتراق وانفجار عبوة المازوت وانتشار النار إلى الطابق السفلي وصعودها إلى الطابق العلوي.

ولفت إلى أنه قبل امتداد النيران إلى باقي أرجاء المنازل الثلاثة

تم إخمادها ، وإخلاء المبنى كاملاً من المواطنين.



الوطن