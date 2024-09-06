في حلب ... خادمة تسرق مصاغ ذهبي من منزل مخدوميها 

ادعى أحد المواطنين إلى فرع الأمن الجنائي بحلب بتعرض منزله الكائن في محلة الفرقان لسرقة مصاغ ذهبي من ضمنه ، ومن خلال المتابعة وجمع الأدلة والمعلومات التي قام بها الفرع المذكور تم حصر الشبهة بالمدعوة (فريال . ح) والتي تعمل خادمة في المنزل ،تم إلقاء القبض عليها وإحضارها لمركز الفرع.

بالتحقيق مع المقبوض عليها ومواجهتها بالأدلة والقرائن اعترفت بإقدامها على سرقة المصاغ الذهبي من منزل مخدوميها عن طريق المغافلة وبيع جزء منه لشراء جهاز خليوي وحلق ذهبي ، كما اعترفت بإخفاء المسروقات في منزل شقيقتها ،وبدلالة المقبوض عليها تم استرداد باقي المصاغ المسروق ومصادرة الجهاز الخليوي ومبلغ مالي قدره مليون ومئتا ألف ل. س.

تم تنظيم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليها إلى القضاء المختص أصولاً.

وزارة الداخلية السورية