صورة تطيح بقائد مدمرة أميركية في الخليج

أعلنت البحرية الأميركية إعفاء قائد مدمرة مكلفة بحماية حاملة الطائرات “يو إس إس روزفلت” في الشرق الأوسط، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من انتشار صورة تظهره يطلق النار من رشاش بمنظار مثبت بشكل غير صحيح.

الصورة أثارت موجة من السخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ذكرت صحيفة “سان دييغو يونيون-تريبيون” أن الكابتن كاميرون ياست، قائد المدمرة “يو إس إس جون مكين”، تم إعفاؤه من منصبه يوم الجمعة.

ووفقًا لوكالة “أسوشيتد برس”، أوضحت البحرية الأميركية أن ياست أُعفي من منصبه نتيجة “فقدان الثقة في قدرته على قيادة المدمرة المزودة بصواريخ موجهة”، والتي تتواجد حاليًا في خليج عمان.

ولم يتضمن البيان تفاصيل إضافية حول سبب الإعفاء.

وكانت البحرية الأميركية قد نشرت في أبريل الماضي عبر حسابها على إنستغرام صورة للكابتن ياست وهو يحمل بندقية ويستخدم منظارًا مثبتًا بطريقة خاطئة، ما أدى إلى انتشار الصورة بسرعة وتعرض البحرية لانتقادات واسعة، مما أجبرها في النهاية على حذف الصورة.

يأتي هذا الإعفاء في وقت تقوم فيه الولايات المتحدة بتشكيل تحالف بحري دولي في البحر الأحمر وبحر العرب، للتصدي للهجمات على السفن التجارية ، تلك الهجمات تسببت في تعطيل حركة الشحن في هذه المنطقة الحيوية التي تمر عبرها نحو 12% من التجارة العالمية.

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