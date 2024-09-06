إحصائية جديدة تكشف عن ارتفاع ملحوظ في حالات سرطان الثدي في سوريا

أظهرت إحصائية حديثة أن نسبة الإصابة بسرطان الثدي في ازدياد مقارنة بالعام الماضي، حيث سجلت زيادة بنحو 4% حتى الشهر الماضي.

وصرحت الدكتورة مها مناشية، المدير الطبي للهيئة العامة لمشفى البيروني في دمشق، أن نسبة الإصابة بسرطان الثدي ارتفعت من 21% في عام 2023 إلى 24.37% حتى 28 آب 2024.

وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي عدد مرضى السرطان بمختلف أنواعه بلغ حوالي 6766 مريضًا حتى نهاية أغسطس.

ترتيب أنواع السرطان:

أوضحت مناشية أن السرطانات الأكثر شيوعًا مرتبة حسب نسبة القبول في المشفى هي:



سرطان الرأس والعنق.

سرطان الثدي.

السرطانات الهضمية.

سرطان الرئة.

سرطان الدم.

السرطانات البولية.

السرطانات النسائية.

الساركوما.

وبالنسبة للأطفال المصابين، تتراوح أعمارهم بين بضعة أشهر و17 عامًا، بينما تبدأ أعمار البالغين من 18 عامًا فما فوق. أما متوسط عمر الإصابة بين البالغين بمختلف أنواع السرطان فهو 53 عامًا.

العلاجات المتاحة:

توفر الهيئة العامة لمشفى البيروني مجموعة واسعة من العلاجات، بما في ذلك الفحوصات الشعاعية البسيطة، الماموغرام، الأمواج فوق الصوتية، التصوير الطبقي المحوري، واستخدام النظائر المشعة مثل وميض العظم وتصوير الدرق.

كما يتم إجراء خزعات لتحديد النوع النسيجي، مع دراسات نسيجية وتلوينات مناعية في قسم التشريح المرضي. بالإضافة إلى الجراحات المتنوعة، مثل العمليات البولية، النسائية، والجراحة التجميلية الترميمية.

ويقدم المشفى العلاج الدوائي للأورام، بما في ذلك العلاجات الفموية والوريدية، وكذلك العلاجات الهادفة والمناعية والكيميائية.

كما تتوفر علاجات داعمة لتحسين الحالة العامة، مثل معالجة حمى نقص العدلات وفرط الكالسيوم الخبيث.

ويستخدم المشفى أحدث الأجهزة العلاجية في الشرق الأوسط، التي تقدم العلاج الإشعاعي مباشرة إلى موقع الورم بدقة وسرعة عالية، مما يقلل من تأثر الخلايا السليمة ويوفر علاجًا فعالًا لأنواع مختلفة من الأورام.



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