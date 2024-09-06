06-09-2024
ضربات جوية روسية تستهدف تجمّعين للمسلـحين في جنوب سوريا
أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ إيغناسيوك أن القوات الجوية الروسية دمرت تجمّعين لمسلحين خرجوا من منطقة التنف جنوب شرقي سوريا.
وقال إيغناسيوك في مؤتمر صحفي: “في المناطق الجبلية الصحراوية بمحافظة حمص، دمرت ضربات جوية روسية موقعين لمسلحين خرجوا من منطقة التنف”.
وأشار إلى تسجيل تحليق مسيرات ما يسمى بـ”التحالف الدولي” 6 مرات في أجواء المنطقة دون التنسيق مع الجانب السوري، في انتهاك لبروتوكولات منع الحوادث الجوية العرضية.
وتابع: “تم تسجيل 6 انتهاكات لطيران التحالف لقواعد استخدام أجواء الجمهورية العربية السورية في منطقة التنف بتحليق مقاتلتي “إف-15″، ومقاتلتي “إف-16” وطائرتي “A-10″”.
المصدر: RT
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