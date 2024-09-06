ضربات جوية روسية تستهدف تجمّعين للمسلـحين في جنوب سوريا

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ إيغناسيوك أن القوات الجوية الروسية دمرت تجمّعين لمسلحين خرجوا من منطقة التنف جنوب شرقي سوريا.

وقال إيغناسيوك في مؤتمر صحفي: “في المناطق الجبلية الصحراوية بمحافظة حمص، دمرت ضربات جوية روسية موقعين لمسلحين خرجوا من منطقة التنف”.

وأشار إلى تسجيل تحليق مسيرات ما يسمى بـ”التحالف الدولي” 6 مرات في أجواء المنطقة دون التنسيق مع الجانب السوري، في انتهاك لبروتوكولات منع الحوادث الجوية العرضية.

وتابع: “تم تسجيل 6 انتهاكات لطيران التحالف لقواعد استخدام أجواء الجمهورية العربية السورية في منطقة التنف بتحليق مقاتلتي “إف-15″، ومقاتلتي “إف-16” وطائرتي “A-10″”.

المصدر: RT