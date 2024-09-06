مقـتل صائغ ذهب سوري في إسطنبول.. ما القصة؟

لقي صائغ ذهب سوري، يُدعى محمد موشمة، مصرعه، على يد لصوص سلبوا حقيبة مجوهرات كانت معه في طريق عودته للمنزل في .

وقالت وسائل إعلام تركية، إن شخصين مجهولا الهوية تتبعا الصائغ خلال خروجه من محله مساء أمس الأربعاء، نحو منزله في منطقة “سلطان غازي” وسط إسطنبول، بهدف سلبه حقيبة الذهب التي بيده.

وأضافت أن الصائغ قاوم اللصوص، وحاول عدم التخلي عن الحقيبة التي يحمل فيها نحو كيلو غرام من الذهب، قبل أن يطلقوا النار عليه، ويفروا من المكان مع الحقيبة.

وتوفي الصائغ في المستشفى التي نقلته سيارة إسعاف إليها، فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها للوصول إلى المتورطين بالجريمة.

وقالت وسائل إعلام سورية، إن القتيل يمتلك محلًا لبيع الذهب يحمل اسم “داماس”، ويدعى محمد موشمة.

وأظهر مقطع فيديو لكاميرا مراقبة قريبة من مكان الجريمة، اللصان يفران بعد قتل الصائغ وسط ذهول المارة، حيث وقع الهجوم في ساعات المساء الأولى.

والجدير بالذكر، يعيش نحو نصف مليون سوري في مدينة إسطنبول، ويشكلون جزءًا من نحو ثلاثة ملايين سوري لجأوا إلى تركيا منذ العام 2011.