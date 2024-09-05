مطالبة بحجب الثقة عن رئيس حكومة المعارضة ومقاضاته

أعلنت ميليشيا “الجبهة الشامية”،تعليق تعاونها مع حكومة المعارضة المؤقتة، مطالبة الائتلاف الوطني السوري بحجب الثقة عن رئيس الحكومة عبد الرحمن مصطفى وإحالته إلى القضاء.

جاء هذا القرار بعد اجتماع عُقد يوم الثلاثاء الماضي في مطار ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات التركية، إلى جانب الائتلاف الوطني السوري والحكومة المؤقتة وهيئة التفاوض ومجلس القبائل والعشائر وقادة من الجيش الوطني السوري.

في بيان صدر مساء الأربعاء، وصفت “الجبهة الشامية” الاجتماع الذي رعته تركيا بأنه “إيجابي” إلا أنها استنكرت ما وصفته بـ”العدائية غير المسبوقة” التي ظهرت من رئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى.

وجاء في البيان: “تفاجأنا بسلوك عدائي غير مسبوق من عبد الرحمن مصطفى، حيث أساء إلى بعض الفصائل، خاصة فصائل الشرقية، وأطلق افتراءات سياسية وجنائية ضد الجبهة الشامية، في محاولة لتشويه سمعتها أمام المسؤولين الأتراك لتحقيق مصالحه الشخصية، مهدداً بسحب الشرعية عنها”.

واختتمت “الجبهة الشامية” بيانها بإعلان تجميد تعاونها مع حكومة عبد الرحمن مصطفى، وطالبت بعقد اجتماع طارئ في الائتلاف المعارض لحجب الثقة عنه وإحالته إلى القضاء لينال العقوبة المناسبة.

وكالات