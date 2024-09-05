حادثة اغتيال جديدة تهز إيران

اهتز الشارع الإيراني إثر حادثة اغتيال جديدة غامضة التفاصيل، استخدم فيها الجناة الأسلحة النارية والبيضاء.

ووفقاً لوسائل الإعلام الإيرانية، تم اغتيال عيسى غل محمدي، رئيس اتحاد الملاكمة في أذربيجان الشرقية ومدرب منتخب شباب إيران للملاكمة، في حديقته الخاصة بمنطقة رباط كريم (على بُعد 46 كيلومتراً جنوب غرب طهران) ليلة الثلاثاء.

وصفت التقارير الإعلامية الجريمة بـ”المروعة”، حيث توفي غل محمدي متأثراً بإصابته بـ11 رصاصة وخمس طعنات على يد مهاجمين مجهولين. ولا تزال هوية الجناة وأسباب ارتكاب الجريمة غير معروفة حتى الآن.

نجله، محمد رضا غل، أشار إلى أن السلطات الإيرانية تواصل التحقيق في ملابسات الجريمة بقيادة إدارة الاستخبارات.

وتأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد موجة من جرائم القتل في إيران، حيث شهدت البلاد مؤخراً اغتيال نائب رئيس شرطة أمن مدينة خاش، حسين بيري، بالقرب من منزله بعد صلاة الجمعة.



كما قُتل أربعة من عناصر شرطة المرور في هجوم “إرهابي” بمحافظة سيستان بلوشستان في يوليو/تموز الماضي.

سبوتنيك