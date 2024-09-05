تصفيات واغتيالات بين عائلات درعا

شهدت محافظة درعا مساء الثلاثاء جريمة مزدوجة صدمت السكان، حيث تطورت مشاجرة بين مجموعة من الشباب إلى حادثة قتل مروعة أسفرت عن مقتل شاب.

ولم تتوقف المأساة عند هذا الحد، إذ انتهت بتصفية الجاني لاحقاً، ما أثار حالة من الذعر والقلق في المنطقة.

وبحسب مصادر محلية، قُتل الشاب أكرم يوسف المحاميد، البالغ من العمر 17 عاماً، إثر تعرضه لإطلاق نار خلال مشاجرة في حي طريق السد بمدينة درعا.

وفي وقت لاحق، قُتل عبد الستار الرفاعي على يد أقارب المحاميد، بعد التأكد من أنه هو الذي أطلق النار وأودى بحياة أكرم أثناء الشجار.

في حادثة أخرى مرتبطة، تعرض الشاب صالح عبد القادر المراد لإصابة إثر إطلاق نار من قبل مجهولين.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن والد صالح محتجز لدى “اللواء الثامن” بتهمة قتل أحد أبناء بلدة معربة بريف درعا الشرقي، مما اضطر عائلته لمغادرة البلدة.

وعند عودة صالح إلى البلدة، تعرض لمحاولة اغتيال.

هذه الأحداث المتتالية زادت من توتر الأوضاع الأمنية في المحافظة، وأثارت مخاوف السكان من تصاعد العنف في المنطقة.