عـيـن الفيـجـة … مــن أنـقـى الميـاه فـي العـالـم

عين الفيجة هي بلدة وناحية تقع إلى الغرب من العاصمة السورية دمشق، على نهر بردى، وتحيط بها سلاسل جبلية. تبعد عين الفيجة حوالي 12 كيلومترًا عن دمشق، وتشتهر بوجود نبع الفيجة الذي يغذي مدينة دمشق وضواحيها بالمياه العذبة.

تتميز البلدة بارتفاعها عن سطح البحر بنحو 890 مترًا، وتحيط بها جبال عديدة مثل جبل الهوّات من الشرق، جبل القلعة من الشمال، وجبل القبلية من الجنوب، ويخترقها نهر بردى في رحلته نحو دمشق.

المناخ في عين الفيجة معتدل صيفًا، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 25 و30 درجة مئوية، أما في فصل الشتاء فتكون باردة، حيث تنخفض درجات الحرارة في شهر يناير إلى حوالي 5 درجات تحت الصفر، مع معدل أمطار سنوي يصل إلى 400 مم، وتغطي الثلوج الجبال المحيطة بها خلال الشتاء.

ينبع ماء الفيجة من سفح جبل القلعة، ويعتبر نبع الفيجة مصدرًا رئيسيًا لتزويد دمشق وضواحيها بالمياه، حيث تبلغ غزارته في فصل الربيع حوالي 30 متر مكعب في الثانية.

وقد أثبتت الفحوص أن ماء الفيجة يُعد من أنقى المياه عالميًا، حيث تختزن الصخور الكلسية المياه بعيدًا عن أي مصادر للتلوث، كما أن المياه خالية من الطفيليات والجراثيم.

وكالات