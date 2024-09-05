جثة في جامعة القاهرة

في واقعة مأساوية، شهدت المدينة الجامعية بجامعة القاهرة اليوم، العثور على جثة طالب مشنوقا في سقف غرفته.

وأبلغت إدارة الجامعة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، وبعد انتقال السلطات لمكان الواقعة تبين وفاة الطالب “عمر.م” ويبلغ من العمر 23 عامًا، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب بجامعة القاهرة، كما تبين وجود الجثمان مشنوقا ومعلقا في ماسورة خاصة بالإطفاء داخل غرفته.

وبدأت قوات الأمن بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

إلى ذلك أكد أحد أصدقاء الشاب أنه كان يعاني من حالة نفسية سيئة بسبب ضغط المذاكرة، وكان يفضل البقاء بمفرده خلال الفترة الأخيرة.

وقررت النيابة العامة التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، فيما يجري عمل التحريات لمعرفة سبب إقبال الطالب على إنهاء حياته.