شاب يسرق المحل الذي يعمل به

أبلغ مواطن قسم شرطة القنوات في دمشق عن تعرض محله التجاري، الذي يبيع لوازم الكهرباء، لسرقة مبلغ قدره 30 مليون ليرة سورية. بعد التحقيقات، ظهرت الشبهات حول أحد العاملين في المحل، ويدعى عاصم م.، الذي تم القبض عليه.

وأقر عاصم بأنه سرق المبلغ المذكور على عدة دفعات، وأنفقه على شراء أجهزة كهربائية وأثاث منزلي.

في سياق آخر، تمكنت دورية من القسم من القبض على ياسر ر. ووائل س. في منطقتي البرامكة والفحامة خلال الليل.

كان بحق هذين الشخصين عدة أوامر بحث بتهم تتعلق بحيازة وتعاطي وترويج المواد المخدرة. خلال التحقيق، اعترفا بأنهما المطلوبان في تلك الأوامر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية السورية