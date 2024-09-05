استقالة قائد القوات البرية بجيش العدو الإسرائيلي

كشفت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي يوم الثلاثاء 3 سبتمبر/أغسطس 2024، عن استقالة قائد القوات البرية في جيش العدو الإسرائيلي، اللواء تامير يداي، من منصبه، في خطوة وصفها موقع “وللا” بأنها “زلزال في هيئة الأركان”.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” وموقع “وللا”، فإن اللواء يداي قدم استقالته لأسباب شخصية، وقد وافق رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي ووزير الدفاع يوآف غالانت على طلبه.

وأعلن جيش العدو الإسرائيلي أن يداي سيكون في إجازة مؤقتة خلال الفترة الحالية، وسيتم تقديم استقالته رسمياً بعد تعيين بديل له.

في سياق متصل، كان يداي مرشحاً محتملاً لمنصب نائب رئيس الأركان، ولكن التوقعات تشير إلى أن النائب الحالي، الجنرال أمير برعام، لن ينهي منصبه في الوقت القريب.

وتبعا لذلك، يتعين على رئيس الأركان تعيين قائد جديد للقوات البرية، ويُعتبر اللواء أوري غوردين، قائد القيادة الشمالية، من أبرز المرشحين لهذا المنصب، مما يعزز فرصه في المستقبل لتولي منصب نائب رئيس الأركان.

وأشار موقع “وللا” إلى أن هناك انتقادات لاذعة لسلوك الجنرال غوردين في الفترة الأخيرة، لا سيما في إطار التصعيد مع حزب الله.

وخلال الأشهر الماضية، توقعت وسائل الإعلام العبرية استقالات جديدة في الجيش تحت ضغط الفشل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، حيث استقال في يونيو/حزيران الماضي قائد فرقة غزة العميد آفي روزنفيلد، وفي أبريل/نيسان الماضي استقال رئيس شعبة المخابرات العسكرية (أمان) أهارون هاليفا.

في المقابل، يرفض رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الاتهامات الموجهة له بتبعات الفشل، ويصر على الاستمرار في منصبه رغم الضغوط المتزايدة المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

الجزيرة