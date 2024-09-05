هجوم على موكب محافظ وقائد شرطة درعا  

تعرض موكب يضم عدداً من المسؤولين السوريين لهجوم مسلح في جنوب البلاد، مما أسفر عن إصابات طفيفة.

الموكب، الذي كان يضم محافظ درعا لؤي خريطة وقائد شرطة المحافظة العميد عبد العليم عبد الحميد، تعرض للهجوم بالقرب من بلدة خربة غزالة.

وكان الموكب في جولة خدمية لتفقد الأوضاع في قرى وبلدات ريف المحافظة الأوسط، عند مروره بين بلدتي علما والحراك.

عدداً من عناصر قوى الأمن الداخلي المسؤولين عن حماية الموكب أصيبوا بإصابات متفاوتة، بينما لم يُسجل أي إصابات في صفوف الوفد الصحفي الذي كان يرافق المحافظ لتغطية واقع الخدمات في المنطقة.

وأكد مصدر أمني في محافظة درعا أن “محافظ درعا لؤي خريطة لم يصب بأذى” خلال الهجوم المسلح الذي استهدف موكبه على الطريق الواصل بين بلدات علما والحراك وخربة غزالة في ريف المحافظة الشرقي.

سبوتنيك