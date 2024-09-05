مقتل وجرح 15 إرهابيا بريف اللاذقية

قتل وإصيب أكثر من 15 مسلحاً من الصينيين في هجوم شنه الجيش السوري على محور “جبل التركمان” في ريف اللاذقية الشمالي، شمال غربي سوريا.

ورصد الجيش العربي السوري محاولة لمجموعة مسلحة تابعة لتنظيم “الحزب الإسلامي التركستاني” الإرهابي، للهجوم على أحد مواقعه في منطقة وادي كليز بجبل التركمان.

وتسببت هذه المحاولة في اندلاع اشتباكات عنيفة على مقربة من خطوط الدفاع السورية.

وأشار مصدر ميداني إلى أن أكثر من 15 مسلحاً من الصينيين، المعروفين بـ”الإيغور”، لقوا حتفهم وأصيبوا خلال الهجوم الفاشل في منطقة وادي كليز.

وقد تمكن الجيش السوري من صد الهجوم بالكامل بعد ساعات من الاشتباكات، دون تغيير في خطوط السيطرة.

وأكد المصدر أن الانفجارات المسموعة في مناطق ريف اللاذقية الشمالي ناجمة عن قصف مدفعي وصاروخي استهدف مواقع وخطوط إمداد التنظيمات الإرهابية المسلحة، بالقرب من الحدود الإدارية بين ريفي محافظتي اللاذقية وإدلب.

ويعتبر المسلحون الصينيون من القوى الأساسية التي اعتمدت عليها التنظيمات الإرهابية في سوريا للسيطرة على شمال غربي البلاد.

وقد لعبوا، جنباً إلى جنب مع المقاتلين البلقانيين والأوزبك، دوراً كبيراً في السيطرة على المنشآت العسكرية في هذه المنطقة.

تم توطين المسلحين الصينيين وعائلاتهم في تنظيم “الحزب الإسلامي التركستاني” في مناطق ريف إدلب الغربي واللاذقية، بسبب التشابه الثقافي مع العديد من القرى والبلدات في تلك المناطق التي تشترك في الجذور القومية التركية.

يُعرف الحزب الإسلامي التركستاني بقربه العقائدي من تنظيم “جبهة النصرة” (المحظور في روسيا)، ويقدر عدد عناصره في سوريا بآلاف المقاتلين من الأقلية التركية في منطقة شينغ يانغ الصينية.

سبوتنيك