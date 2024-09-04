شعارات تنظيم “الدولة الإسمية” تظهر في قلب الرقة وتثير المخاوف

ظهرت مؤخرًا في مدينة الرقة شرق سورية عبارات على بعض الجدران تحمل طابعًا مشابهًا لشعارات تنظيم “الدولة”، ما أثار قلق السكان من احتمال عودة نشاط التنظيم في المنطقة.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، كتب مجهولون تلك العبارات على جدران حديقة “البيضا” وسط المدينة، وتضمنت تهديدات بشن هجمات ضد “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) وأخرى تدعو إلى “تحرير الأسرى” في إشارة إلى المعتقلين في سجون “قسد”.

ومن بين العبارات التي ظهرت: “لن ننسى أسرانا 2024″ و”الدولة الإسلامية.. قادمون”.

ووفقًا لموقع “نورث برس”، قامت عناصر من “قسد” بإزالة تلك العبارات صباح السبت باستخدام طلاء وبخاخات بسيطة، لكن بعض الآثار بقيت واضحة على الجدران.

واعتبر مصدر أمني في المدينة أن خلايا تنظيم “الدولة” قد تكون وراء هذه الكتابات.

يُذكر أن “قوات سورية الديمقراطية”، المدعومة من الولايات المتحدة، سيطرت بشكل كامل على مدينة الرقة في أواخر عام 2017، بعد أن كانت تُعدّ أبرز معقل لتنظيم “الدولة” في سورية.

ومنذ استعادة السيطرة، تعرضت المدينة لعدة هجمات استهدفت “قسد”، مما دفعها إلى تعزيز وجودها وتحصين مواقعها في المدينة ومحيطها.

وكالات