حزب العدالة: الاتصالات جارية بشأن لقاء بين أردوغان والأسد

أفاد عمر جيليك، المتحدث الرسمي باسم حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا، بأن المحادثات بين أجهزة الاستخبارات التركية والسورية بشأن لقاء بين الرئيسين رجب طيب أردوغان وبشار الأسد ما زالت جارية، ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.

وأوضح جيليك في مؤتمر صحفي أن “الاتصالات بين أجهزة المخابرات حول الاجتماع بين الأسد وأردوغان مستمرة، إلا أنه لم يُتخذ قرار بعد”.

وأضاف: “العمل جارٍ على مستوى الاستخبارات، ولم نصل بعد إلى المرحلة التي يمكن فيها عقد اجتماعات بين الوزراء، لذا لم يتم اتخاذ قرار على مستوى القيادة بعد.

سيتم مناقشة الشروط أثناء المفاوضات، وهذه المفاوضات تهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة. وسيتم تحديد موعد اجتماع القادة بناءً على هذه المفاوضات”.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد أكدت في وقت سابق أنها تدعم جهود روسيا في تعزيز التعاون بين تركيا وسوريا، وأكدت التزامها بالعمل على تطبيع العلاقات مع دمشق على أساس حسن النية ودون شروط مسبقة.

في 10 مايو 2023، عُقد الاجتماع الأول لوزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران وسوريا في موسكو، وقد أوصى الوزراء بإعداد مسودة خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا.

ومع ذلك، صرح الرئيس السوري بشار الأسد قبيل انعقاد الدورة الجديدة لمجلس الشعب بأن “المبادرة لم تحقق تقدمًا ملحوظًا، على الرغم من الجهود المخلصة من الوسطاء مثل روسيا وإيران”.

سبوتنيك عربي

