السويد تشهد زيادة في الهجرة العكسية للسوريين والعراقيين

أظهرت بيانات “هيئة الإحصاء السويدية” زيادة ملحوظة في ظاهرة “الهجرة العكسية” للسوريين والعراقيين من السويد خلال النصف الأول من عام 2024.

فقد كشفت الإحصاءات عن مغادرة 1762 سورياً للسويد في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مما يمثل زيادة بنسبة 34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي شهدت مغادرة 1317 سورياً.

كما غادر 1968 عراقياً السويد، بزيادة تصل إلى 99% مقارنة بالعام السابق.

ووفقاً لراديو السويد، قد يكون بعض هؤلاء الأشخاص قد غادروا في وقت سابق ولكن تم تحديث سجلاتهم هذا العام، مما قد يؤثر على دقة الأرقام المعلنة.

أفاد عدد من المغادرين بأن أسباب مغادرتهم تتضمن حوادث مثل حرق المصحف، والمعاملة السيئة والعنصرية، إضافة إلى الضرائب المرتفعة وصعوبة العثور على فرص عمل.

ومن الجدير بالذكر أن السويد سجلت خلال النصف الأول من عام 2024 أدنى زيادة سكانية منذ القرن الحادي والعشرين، حيث ارتفع عدد السكان بمقدار 1600 شخص فقط.

الخبر

