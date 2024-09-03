العثور على جثمان الشاب المفقود في نهر الكبير الشمالي

03-09-2024

العثور على جثمان الشاب المفقود في نهر الكبير الشمالي

أعلن العميد الركن جلال داؤود، مدير الدفاع المدني في اللاذقية، عن العثور على جثمان الشاب بشار خ.، الذي كان مفقوداً منذ يوم أمس في نهر الكبير الشمالي.

وقال داؤود إن فرق الدفاع المدني والضفادع البشرية تمكنت من استعادة الجثمان بعد جهود مضنية رغم التحديات التي مثلها التيار القوي وارتفاع منسوب المياه، إضافة إلى الأشجار والعوالق في مجرى النهر.

تم نقل الجثمان إلى المشفى الوطني في اللاذقية لعرضه على الطبيب الشرعي واتخاذ الإجراءات اللازمة.

الوطن

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