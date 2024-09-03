مسافر ينقل عدوى التهاب الكبد إلى قرى في حماة

وصلتنا شكاوى من سكان بعض القرى التابعة لناحية عين الكروم في حماة، مثل طاحون الحلاوة، ساقية نجم، عين الورد، والرميلة، تفيد بظهور حوالي 30 حالة إصابة بالتهاب الكبد.

كما أشار سكان قرية العوينة في منطقة الغاب إلى وجود 8 حالات مشابهة، مطالبين بسرعة فحص مصادر المياه المحتملة للتلوث وتنقيتها، خوفاً من تفشي العدوى وزيادة عدد المصابين.

وأوضح مدير صحة حماة، الدكتور ماهر اليونس، أن عدد الإصابات المبلغ عنها في قرى عين الكروم ليس دقيقاً، مشيراً إلى أن صحة حماة استجابت للشكاوى على الفور.

وقد قام فريق الصحة بالتعاون مع فريق من مؤسسة مياه حماة بفحص خزانات مياه المصابين، وتبين أنها سليمة. وأضاف أن الحالات المكتشفة هي متفرقة وغير خطيرة، وهي من نوع التهاب الكبد A.

وتم توجيه المصابين بعدم الاختلاط بالآخرين أو استخدام أدوات مشتركة للحد من انتقال العدوى، علماً بأنهم لم يراجعوا المستشفيات.

أما بالنسبة لحالات الإصابة في قرية العوينة، فقد أكد مدير الصحة أنها تبلغ 5 حالات فقط، وليست 8 كما ورد في الشكاوى.

وأشار إلى أن اثنين من المصابين هما طلاب من حلب ويعيشون في أماكن منفصلة عن باقي السكان، مما يقلل من خطر انتشار العدوى.

وأضاف أنه تم التأكد من سلامة مصادر المياه في تلك المناطق، مبيناً أن جميع الحالات ليست خطيرة وانتقلت العدوى نتيجة الاختلاط بشخص قادم من السفر.

واختتم الدكتور اليونس تصريحه بالتأكيد على أنه لا داعي للقلق بشأن هذه الإصابات، مع التشديد على أهمية عدم اختلاط المصابين بالآخرين.

ورغم سلامة خزانات المياه التي تم فحصها، فقد تم إعادة أخذ عينات منها لتحليلها بشكل أعمق، وستظهر النتائج خلال يومين.

يذكر أن القرى التي ظهرت فيها حالات التهاب الكبد تتبع إدارياً لمنطقة السقيلبية، التي تقع على بعد حوالي 50 كم شمال غرب مدينة حماة.



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