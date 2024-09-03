سوق الذهب: عقوبات لمن يخالف التزام الربط الإلكتروني وإعطاء فاتورة نظامية

انخفض سعر الذهب في السوق المحلية 5 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله أمس الأول.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق يوم أمس سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع بمليون و10 آلاف ليرة وسعر شراء بمليون و9 آلاف ليرة، في حين سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 865714 ليرة وسعر شراء 864714 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ36 مليوناً و400 ألف ليرة وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ8 ملايين و300 ألف ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين ضرورة الالتزام والتقيد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها وبالرابط الإلكتروني وإعطاء فاتورة نظامية عليها لصاقة كيو آر على أن يتم استيفاء الرسم المالي بعد احتساب سعر الذهب للقطعة مضافاً إليه أجور التصنيع، مشيرة إلى أن أي مخالفة تعرض الحرفي للمساءلة القانونية والمالية كما يمكن إرسال الشكاوى على أرقامها المخصصة.

وأوضحت الجمعية أن أي مخالفة التزام بالربط الإلكتروني وإعطاء فاتورة نظاميه عليها QR وختم الجمعية واستيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي تعرض الحرفي للمخالفات المالية وإغلاق المحل لمدة 10 أيام، مشيرة إلى قيام دوائر المالية بالتجوال على الفعاليات لمراقبة عمليات الربط الإلكتروني واستفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي، مذكرة بائعي المفرق بضرورة تسديد ما تم استيفاؤه من رسم إنفاق استهلاكي عند عمليات البيع خلال شهر آب إلى الدوائر المالية وحتى العاشر من الشهر الجاري ضمناً.

استقرت أسعار الذهب الإثنين 2 أيلول بعد أن هبطت 1 بالمئة في الجلسة السابقة، إذ أشارت بيانات التضخم في الولايات المتحدة إلى أن الفيدرالي الأميركي من المرجح أن يتجه لخفض أسعار الفائدة بأقل من المتوقع هذا الشهر.

عالمياً

واستقر سعر الذهب عالمياً في المعاملات الفورية عند 2502.89 دولاراً للأونصة بعد أن سجل أدنى مستوى في الجلسة عند 2494.15 دولاراً يوم الجمعة. ومع ذلك، سجل الذهب مكاسب شهرية في آب.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 بالمئة إلى 2535 دولاراً، مع ميل أسعار الذهب الذي لا يدر عائداً للارتفاع عندما تكون معدلات الفائدة منخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 28.89 دولاراً للأونصة. واستقر البلاتين تقريباً عند 926.80 دولاراً للأونصة وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 968.18 دولاراً للأونصة.



