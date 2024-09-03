قتل والده ودفنه في دير عطية

في 12 أغسطس 2024، تلقت شرطة ناحية دير عطية بلاغاً من راعي أغنام عن وجود رائحة كريهة تصدر من مزرعة في منطقة الجراجير، إضافة إلى تجمع كبير للذباب في الموقع.

على الفور، حضرت الوحدات الشرطية برفقة هيئة الكشف القضائي إلى المكان، حيث تم العثور على جثة رجل في العقد الخامس من العمر في مرحلة متقدمة من التحلل.

تم نقل الجثة إلى مشفى دير عطية، وتبين أنها تعود لشخص مفقود يدعى (زهر . ص)، الذي تم تنظيم ضبط غيابه في مخفر قرية الجراجير وناحية دير عطية بتاريخ 31 يوليو 2024. وظهر أن سبب الوفاة كان نتيجة طلق ناري مستقر في الرأس.

من خلال متابعة فرع المعلومات بإدارة الأمن الجنائي، تم التوصل إلى معلومات تشير إلى تورط ابن الضحية المدعو (أحمد . ص) في جريمة قتل والده.

ووفقاً للتحقيقات، فإن المزرعة التي وجدت فيها الجثة هي نفس المزرعة التي كان يعمل بها الضحية وابنه.

وبعد ملاحظة أن مكان دفن الجثة كان لا يزال رطباً، تم التوجه إلى قرية الجراجير حيث ألقي القبض على (أحمد . ص) وأحيل إلى مركز الإدارة.

وخلال التحقيق، اعترف أحمد بقتل والده باستخدام مسدس حربي يملكه الأب، ودفنه في حفرة داخل المزرعة قبل أن يغادر المكان ويأخذ مركبة والده ومبلغاً مالياً.

كما أفاد بأن الدافع وراء الجريمة كان خلافاً بينه وبين والده حول فتاة كان يرغب في الزواج منها، بالإضافة إلى معاملة والده القاسية معه.

بدلالته، تم العثور على المسدس المستخدم في الجريمة، وبعد إجراء الفحص الفني، تطابقت الرصاصة الموجودة في رأس الضحية مع المسدس المذكور.

التحقيقات مستمرة مع المتهم، وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.



وزارة الداخلية