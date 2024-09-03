المركزي السوري: 7.5 بالمئة معدل النمو الشهري لعمليات الدفع الإلكتروني

كشف مصرف سورية المركزي عن نمو قيم التحويلات المنفذة من خلال منظومة التحويلات الفورية بمعدل 122.7 بالمئة لعام 2023 مقابل 82.1 بالمئة لعام 2022.

كما كشف المركزي في بيان له عبر وسائل التواصل الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أنه بلغ متوسط معدل النمو لعمليات الدفع الإلكتروني المنفذة باستخدام منافذ البيع قرابة 7.5 بالمئة شهرياً لعام 2024.

منوهاً بأن ذلك يأتي في إطار عمله على التوازي على إعادة حركة الأموال إلى القنوات المصرفية وتفعيل هذه القنوات بالشكل الأمثل ونتيجة لهذه الجهود ارتفع معدل النمو لقيم التحويلات المنفذة من خلال منظومة التحويلات الفورية.

وأكد المصرف المركزي أنه يعمل على إدارة السيولة النقدية من خلال التغذية النقدية المستمرة لقيم رواتب القطاع العام والخاص والمواسم الزراعية إضافة للقيم المقابلة للقطع الأجنبي.

وأوضح المركزي أن هذا يؤكد حيوية الاقتصاد ونشاطه في كل حلقاته من إنتاج واستهلاك وتداول وما يتم من المصرف المركزي هو إعادة توجيه العملية الاقتصادية إلى أطرها السليمة الأمر الذي سينعكس حتماً بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وكان المركزي قد أعلن أن عدد الحسابات المصرفية الجديدة «المفتوحة والمفعلة» في المصارف العاملة قد بلغ نحو 500 ألف حساب.

وعلى صعيد تسريع وتبسيط إجراءات الانتشار وتقديم الخدمات المالية على أوسع نطاق بكلفة أقل وإجراءات أبسط لدى المصارف منح المركزي الموافقات اللازمة على العقود المبرمة بين عدد من المصارف وشركات الحوالات الداخلية لتنفيذ حوالات من وإلى الحسابات المصرفية، وإصدار القرار المتعلق بالسماح للمصارف بالتعاقد مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ممن لديهم سجل تجاري أصولي لتنفيذ عمليات السحب والإيداع لديه من المتعاملين من حساباتهم المصرفية وفق ضوابط محددة.



الوطن