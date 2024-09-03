180 هجوماً إسرائيلياً على سوريا في عام واحد

منذ بداية النزاع في القطاع، كثّفت إسرائيل هجماتها الجوية على مواقع مختلفة ضمن مناطق سيطرة الحكومة السورية، مع التركيز على استهداف إمدادات الوقود والأسلحة.

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن إسرائيل نفّذت حوالي 180 هجوماً على سوريا منذ أكتوبر الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين سابقين قولهم إن تل أبيب اختارت عدم الاعتراف رسمياً بهذه الهجمات لتقليل تأثيرها الإعلامي والسياسي.

كما أضافت الصحيفة أن إسرائيل قد تحتاج إلى اتخاذ قرار بشأن توسيع نطاق عملياتها في سوريا.

وفي هذا السياق، أشار “معهد دراسات الأمن القومي” في تل أبيب إلى أن الضربات الجوية على سوريا قد زادت بشكل ملحوظ مؤخراً، واصفاً هذه الحملة بأنها أكثر عدوانية من السابق.

منذ عام 2017، شنت إسرائيل أكثر من 400 غارة جوية وهو ما يعكس تسريعاً لسياسة “الحرب بين الحروب” التي تبنتها إسرائيل منذ عقد من الزمن.

بدوره، أوضح مسؤولون إسرائيليون سابقون أن تل أبيب فضّلت عدم الإقرار بالمسؤولية علنياً، وركزت بدلاً من ذلك على استهداف شحنات الأسلحة والبنية التحتية العسكرية وأماكن إنتاج الأسلحة.