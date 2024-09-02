02-09-2024
القبض على مطلوب خطيرومصادرة قنبلتين كانتا بحوزته في السيدة زينب
نتيجة المتابعة والمراقبة من قبل قسم الأمن الجنائي في السيدة زينب التابع لفرع الأمن الجنائي بريف دمشق للمطلوبين الخطيـ.رين المتوارين عن الأنظار وبخاصة الذين يقومون بتر.هـ.يب المواطنين وسلـ.بهم ليلاً ومنهم شخص يدعى (باسم . م) أقدم على ارتكاب عدة سرقات والتهـ.جم على المواطنين والمذكور معروف بسمعته السيئة تمكن القسم المذكور من إلقاء القبض عليه وعثر بحوزته على قنـ.بلتين حيث حاول ممانعة الدوريات ، وتم إحضاره إلى مركز القسم وبتدقيق وضعه تبين وجود عدة إذاعات بحث بحقه بجـ.رائم سرقة وسلـ.ب وتهـ.جم.
مازالت التحقيقات مستمرة معه وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص أصولاً.
وزارة الداخلية السورية
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