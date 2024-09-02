‏كتاب وهم المعرفة

لماذا لا نفكر بمفردنا أبدا ؟

‏1- ماذا، ولماذا، وكيف نفكر ؟

‏يعتمد الكثير من الناس على فهم سطحي للأمور اليومية، معتقدين أنهم يعرفونها جيدًا. الدراسات أثبتت أن هذه المعرفة غالبًا ما تكون محدودة، حيث يعجز البشر عن فهم تفاصيل عمل أشياء بسيطة، مثل سحاب البنطلون أو المرحاض.

‏العلماء حاولوا قياس معرفة الإنسان بفرضية أن الدماغ يشبه الحاسوب، وتوصلوا إلى أن الدماغ قد يخزن حوالي 1 غيغابايت من المعلومات. ومع ذلك، هذا القياس قد لا يعكس التعقيد الحقيقي للدماغ.

‏الدماغ يركز على ما هو ضروري للبقاء، مثل التعرف السريع على الوجوه، مما يجعل الإنسان ينسى بعض التفاصيل. التفكير البشري يعتمد على الأسباب والنتائج، مما يساعد على حل المشكلات والتنبؤ بالأحداث، لكن البشر لا يفكرون دائمًا بطريقة منطقية موحدة بسبب تعقيد العالم.

‏2- التفكير بواسطة أجسادنا والعالم والبشر المحيطين بنا

‏يحاول أخصائيو الذكاء الاصطناعي تطوير روبوتات بوعي يشبه الإنسان، لكنهم لم ينجحوا بسبب افتقار الذكاء الاصطناعي للعواطف والتجارب الاجتماعية. يتميز الدماغ البشري بقدرته على تبسيط الأمور والتنبؤ بالأحداث بشكل طبيعي،

‏بينما يعتمد الذكاء الاصطناعي على حسابات معقدة.

‏الإنسان يستفيد من التجارب الجماعية والتعاون مع الآخرين، مما يعزز قدرته على البقاء والتطور. ومع ذلك، يمكن أن يقود هذا التعاون إلى وهم المعرفة، حيث يظن الفرد أن الأفكار في رأسه بينما هي موزعة بين الآخرين.

‏3- التفكير في ضل التكنولوجيا، العلم، والسياسة

‏لقد أحدثت الثورة التكنولوجية الحديثة، المتمثلة في الإنترنت، تغييرات كبيرة في طرق التفكير البشري بسبب تنوع مصادر المعرفة وسهولة الوصول إلى المعلومات. ورغم الفوائد المعرفية التي وفرتها،

‏إلا أنها أثرت سلبًا على التواصل الاجتماعي وقدمت تحديات جديدة. كما أن بعض المفكرين يحذرون من احتمالية أن تصل التكنولوجيا إلى مرحلة الاستقلالية الكاملة عن البشر.

‏يستفيد البشر من الإنترنت في إثراء معرفتهم، لكن البعض يخلط بين المعرفة الحقيقية والمعلومات المتاحة عبر الإنترنت،

‏مما يدفعهم للاعتقاد بأنهم خبراء في مجالات لا يملكون فيها خبرة حقيقية. كما أن انتشار وجهات نظر متناقضة حول الحقائق العلمية، مثل التغير المناخي والمطاعيم، يُظهر أزمة في الثقة بالعلم، مما يؤثر على التعليم والسياسات العامة.

‏تنعكس هذه الأفكار الخاطئة على التوجهات السياسية للأفراد، حيث قد يستخدم البعض حقهم في التصويت لدعم قضايا غير منطقية بناءً على اعتقاداتهم الخاطئة، ويؤثر في ذلك القيم الاجتماعية والعواطف التي تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل المواقف السياسية.

‏4- الذكاء واتخاذ القرارات الذكية

‏غالبًا ما تُنسب الإنجازات العلمية والفكرية لأفراد بعينهم، لكن الحقيقة أن هذه الإنجازات تتطور تدريجيًا بجهود جماعية عبر فترات زمنية. الذكاء لا يقتصر على أفراد منعزلين، بل هو نتيجة للتفاعل المستمر بين الفرد ومحيطه.

‏الذكاء يُفهم بأشكال متعددة، منها الذكاء السائل الذي يتعلق بالقدرة على التفكير الابتكاري، والذكاء المتبلور الذي يتعلق بالمعلومات والمعرفة المخزونة. هناك أيضًا أنواع أخرى مثل الذكاء الموسيقي واللغوي.

‏الاختبارات النفسية قادرة على قياس الذكاء، لكن من المهم النظر إلى توزيع المعرفة بين الأفراد في المجتمع ككل. تحسين الذكاء المجتمعي يتطلب التركيز على جودة التعليم، وإعداد مناهج تُسهِّل الفهم والتطبيق.

‏تفكير الإنسان المبني على الأدلة يساعده في اتخاذ قرارات اقتصادية صائبة، لكن تجاهل التفاصيل قد يؤدي إلى قرارات غير واعية، مما يجعل الناس عرضة للتلاعب من قبل خبراء التسويق.