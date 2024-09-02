ماهية الفلسفة

- لعلَّ التعريف الملائم للفلسفة هو الذي ذهب إليه "فرنسيس بيكون" من أنها ( المعرفة الناشئة عن العقل ). فهذا التعريف على اختصاره ، جدير بالاختيار ، ولاسيما بعد أن انسلخ عن الفلسفة معناها العام الذي كان يُطلَق عليها في القرون الخمسة قبل الميلاد ، والذي امتد حتى القرون الوسطى. والاختيار لهذا التعريف لا يعني أنه التعريف الأفضل الجامع للفلسفة ، بل هناك تعاريف أخرى يجدر الإطلاع عليها ، حتى يستطيع الباحث تكوين فكرة مستقلة عنها :

١ - سقراط : الفلسفة هي البحث العقلي عن حقائق الأشياء المؤدي إلى الخير ، وإنها تبحث عن الكائنات الطبيعية وجمال نظامها ومبادئها وعلتها الأولى.

٢ - أفلاطون : الفلسفة هي البحث عن حقائق الموجودات و نظامها الجميل لمعرفة المبدع الأول ، ولها شرف الرئاسة على جميع العلوم.

٣ - أرسطو : الفلسفة هي العلم العام ، وفيه تعرف موضوعات العلم كلها ، فهي معرفة الكائنات وأسبابها ومبادئها الجوهرية وعلتها الأولى.

٤ - أبيقور : الفلسفة هي النشاط العلمي والعملي الذي يحقق السعادة في الحياة.

٥ - ديوجانس : الفلسفة علم السعادة في الحياة والعمل لتحقيقها.

٦ - الكندي : الفلسفة هي علم الأشياء بحقائقها ، وهذه الحقائق كلية لأن الفلسفة لا تطلب معرفة الجزئيات ، إذ أن الجزئيات غير متناهية ، واللامتناهي لا يحيط به العلم ، والفلسفة من حيث كذلك فهي أشرف العلوم الإنسانية ، وأشرف علوم الفلسفة هو الفلسفة الأولى.

٧ - الفارابي : الفلسفة هي العلم بالموجودات بما هي موجودة.

٨ - ابن_سينا : الحكمة استكمال النفس الإنسانية بتصور الأمور والتصديق بالحقائق النظرية والعملية على قدر الطاقة الإنسانية.

٩ - ابن_رشد : الفلسفة هي النظر في الموجودات من جهة دلالتها على الصانع.

١٠ - إخوان_الصفا : الفلسفة أولها محبة العلوم ، وأوسطها معرفة حقائق الموجودات بحسب الطاقة البشرية ، وآخرها القول والعمل بما يوافق العلم.

١١ - ديكارت : الفلسفة هي العلم العام لجميع العلوم ، وهي معرفة العناصر الأساسية من كل علم ، وهي معرفة الكائن الجدير بالكينونة.

١٢ - جون_لوك : الفلسفة دراسة العقل البشري.

١٣ - كانط : الفلسفة علم القوانين التي تنكشف للباحث أثناء قيامه بعملية نقد العمل ، وهي المعرفة العقلية الناشئة من المعاني المُدرَكة بالعقل.

١٤ - فيخته : الفلسفة هي فن المعرفة.