لافروف : نخطط لعقد اجتماع قريب بين تركيا والأسد

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن خطط لعقد اجتماع قريب بين تركيا وسوريا في إطار الجهود التي تقودها موسكو لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وأوضح لافروف أن روسيا تمكنت بصعوبة العام الماضي من جمع الطرفين على طاولة المفاوضات لمناقشة شروط تطبيع العلاقات.

ورغم هذه الجهود، لم تُحقق المفاوضات تقدماً ملموساً بسبب اختلاف المواقف، خاصة فيما يتعلق بوجود القوات التركية في سوريا.

الرئيس السوري يطالب بانسحاب القوات التركية كشرط لاستمرار عملية التطبيع، بينما لم تحدد أنقرة بعد شروطها للانسحاب.

من الجانب التركي، رحب وزير الدفاع، يشار غولر، بتصريحات الرئيس السوري بشار الأسد الأخيرة التي أبدى فيها استعداداً لتطبيع العلاقات، واصفاً إياها بأنها “إيجابية للغاية”.

وأكد غولر أن تركيا تعتقد بأنه لا توجد مشكلة بين الجانبين لا يمكن حلها، مشدداً على أن التوصل إلى اتفاق سيكون في مصلحة البلدين لإنهاء الصراع واستعادة العلاقات الطبيعية كدولتين جارتين.

يُذكر أن الرئيس الأسد كان قد قدم خطة للتطبيع في خطابه أمام “مجلس الشعب” في 25 أغسطس، تضمنت مقترحاً للتوافق على “ورقة مبادئ” تعالج قضايا الخلاف، مثل وضع اللاجئين وضرورة انسحاب القوات التركية.

من جانبها، أكدت تركيا مراراً رغبتها في تطبيع العلاقات مع سوريا، سعياً لتحقيق حلول مشتركة للقضايا العالقة، بما في ذلك التعامل مع حزب العمال الكردستاني وإعادة اللاجئين السوريين.

وكالات