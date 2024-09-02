الكويت تسحب الجنسية من 78 شخصًا

أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، يوم الخميس 29 أغسطس، عن قرار بسحب جنسيات 78 شخصاً، بينهم سوريون، في خطوة تُعد الأكبر من نوعها خلال يوم واحد.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الداخلية الكويتية، اجتمعت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وقررت سحب الجنسية من هؤلاء الأشخاص تمهيداً لعرض القرار على مجلس الوزراء.

وأشار البيان إلى أن الحالات التي تم سحب جنسيتها تشمل أفراداً من جنسيات سورية، سعودية، مصرية، أردنية، فلسطينية، عراقية، لبنانية، صومالية، إيرانية، وأميركية.

وذكرت صحيفة “القبس” الكويتية أن اللجنة المختصة بمراجعة ملفات الجنسية قامت بفحص عشرات الملفات، وقررت سحب وفقد الجنسية من 78 شخصاً، معظمهم بتهمة التزوير.

وأوضحت الصحيفة أن هذا العدد هو الأكبر في يوم واحد، متجاوزاً حصيلة الشهر الماضي، حيث تم سحب جنسية 30 شخصاً.

وأشار مصدر حكومي للصحيفة إلى أن عملية سحب الجنسية من المتورطين في التزوير والازدواجية ما زالت في مراحلها الأولى، مؤكداً أن اللجنة تعمل بشكل يومي وبآلية مشددة لفحص الملفات واتخاذ القرارات بناءً على الأدلة والبراهين.

وينص قانون الجنسية الكويتي على سحب الجنسية إذا تم الحصول عليها عن طريق الغش أو بناء على معلومات كاذبة. كما ينص على معاقبة من يقدم بيانات غير صحيحة للجهات المعنية بسحب الجنسية إذا صدر بحقه حكم بجريمة مخلة بالشرف خلال 15 سنة من منحه الجنسية.

في 11 يوليو الماضي، أصدرت الكويت قراراً بسحب الجنسية من ثلاث فئات، كما قضت محكمة الجنايات بحبس شقيقين بتهمة تزوير الجنسية.

ووفقاً لصحيفة “القبس”، تلقت وزارة الداخلية الكويتية 631 بلاغاً بتزوير الجنسية خلال 75 يوماً، من 15 مارس حتى نهاية مايو 2024.

تواصل اللجنة العليا تحقيقاتها في ملفات الجنسية، وتعمل على تلقي البلاغات المتعلقة بالمزورين والمزدوجين كجزء من خطة حكومية لتنقية هذا الملف.

وكالات