تحرير مخطوف والقبض على اثنين من خاطفيه

في إطار متابعة حادثة اختطاف المواطن (سامر . ج . ر) من قبل فرع الأمن الجنائي في حمص، والذي تم اختطافه بينما كان في طريقه إلى مزرعته الواقعة في قرية الجلودية.

تم تنفيذ العملية من قبل خمسة أشخاص مسلحين مجهولي الهوية، تظاهروا بأنهم من الجهات الأمنية، وطلبوا فدية مالية تقدر بنصف مليون دولار أمريكي مقابل إطلاق سراحه، وهددوا بقتله إذا لم تُدفع الفدية.

بفضل جهود التحري والمراقبة، تمكنت الجهات المختصة من إلقاء القبض على اثنين من الخاطفين وهما (نواف . ح) و(جاسم . ح). وخلال التحقيق معهما، اعترفا بالجرائم المنسوبة إليهما، وأرشدا إلى موقع احتجاز المختطف في قرية قزحل، حيث تم تحريره بنجاح.

لا تزال الجهود مستمرة للقبض على بقية أفراد العصابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهما، وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية السورية