مساعد وزير الخارجية الأميركية : في هذه الحالة سنطبع مع الأسد

أكد إيثان غولدريتش، مساعد نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى والمسؤول عن الملف السوري، أن الولايات المتحدة لا تنوي سحب قواتها من سوريا، نافياً وجود أي خطط لدى إدارة الرئيس جو بايدن للانسحاب.

وفي مقابلة خاصة مع صحيفة «الشرق الأوسط» قبل مغادرته منصبه، شدد غولدريتش على التزام الولايات المتحدة بالشراكة التي تربطها مع القوات المحلية في سورية.

أما بخصوص مسألة التطبيع مع الرئيس السوري بشار الأسد، فأوضح غولدريتش أن الولايات المتحدة لن تتجه نحو التطبيع مع دمشق إلا في حال تحقق “تقدم صادق ومستدام” فيما يتعلق بأهداف القرار 2254.

وأشار إلى أن الدول التي انخرطت مع دمشق يجب أن تستغل هذه العلاقات لدفع الأهداف الدولية المشتركة المنصوص عليها في القرار الدولي.



الشرق الأوسط