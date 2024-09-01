ساحر حماة يبتز النساء بصورهن و يحصل على مبالغ كبيرة

تلقت شرطة حماة معلومات تفيد بوجود شخص يقوم بعمليات نصب واحتيال على المواطنين من خلال استخدام أساليب السحر والشعوذة.

وبعد متابعة وتقصي المعلومات، تمكنت الشرطة من القبض على المدعو (عبد الكريم . ع).

وعند تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أدوات تستخدم في السحر والشعوذة، منها كتب سحرية، مخطوطات تحتوي على طلاسم ورموز، أكياس أعشاب وبخور، وأدوات معدنية مخصصة لهذه الممارسات.

تم التحفظ على هذه الأدوات.

وخلال التحقيق، اعترف المتهم بممارسة السحر والشعوذة مقابل المال، وأقر بابتزاز عدة نساء بمبالغ مالية كبيرة بعد حصوله على صور خاصة بهن وتهديدهن بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولا تزال التحقيقات جارية معه، وسيتم إحالته مع المضبوطات إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.



صاحبة الجلالة